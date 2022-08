She-Hulk: un fumetto in regalo con il QR Code del secondo episodio

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e come siamo abituati dall’inizio dell’anno, contiene un QR Code. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Nella scena in cui Jen cerca un nuovo lavoro al pc, di cui vi abbiamo parlato stamattina, è presente anche un QR Code.

Questa settimana il fumetto in regalo è il primo numero del ciclo di Dan Slott, come evidenziato dallo stesso autore su Twitter.

