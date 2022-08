She-Hulk: quale sarà il futuro di Hulk?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da un paio d’ore su Disney+ e mostra qualche indizio sul futuro di Hulk. Se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per evitare eventuali spoiler.

Quando Jen chiama Bruce per dirgli che difenderà Emil nel suo primo processo, Bruce è felice di sentire la cugina, e le dà il via libera, facendo anche una battuta sul fatto che fosse letteralmente un’altra persona ai tempi (Hulk era infatti interpretato da Edward Norton). Alla fine della chiamata, Jen gli chiede se lo vedrà presto, e Bruce risponde che ha qualche faccenda da sbrigare. L’inquadratura si allarga e scopriamo che Hulk è sull’astronave Sakariana che ha causato l’incidente del primo episodio.

Non sappiamo per quale motivo Hulk stia tornando su Sakaar, ma questo potrebbe dare il via ad alcuni scenari: l’apparizione di Skaar, figlio di Hulk, o il tanto atteso World War Hulk, sebbene la trama di fondo non coinvolgerebbe gli Illuminati ma semplicemente degli alieni come il Gran Maestro.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa vi aspettate dal futuro di Hulk dopo quanto successo in She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.