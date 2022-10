She-Hulk: quale sarà il futuro di Hulk?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+ da qualche ora, e ha mostrato cosa potrebbe succedere nel futuro di Hulk. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Durante il pranzo della famiglia di Jennifer con ospite Matt Murdock, assistiamo anche al ritorno di Hulk da Sakaar. Bruce ha una novità da annunciare alla famiglia: ha trovato suo figlio Skaar. Il rapporto tra i due potrebbe essere al centro del prossimo progetto con Hulk. I due potrebbero apparire anche nel prossimo Captain America, data la presenza del Capo, interpretato nuovamente da Tim Blake Nelson.

Nei fumetti, Skaar è il figlio di Hulk nato dalla relazione con Caiera quando il Golia Verde si trovava sul pianeta Sakaar. La sua infanzia è tormentata dalla morte di sua madre e dal rancore nei confronti di suo padre Hulk. Allenatosi sul pianeta Sakaar insieme ai mostri che abitavano nel luogo, Skaar inizia a maturare, tanto che in un solo anno acquista un fisico adulto, oltre ad una portentosa intelligenza. Arriva sulla terra per vendicarsi del padre, in una serie di eventi molto diversi da quanto visto nella serie di She-Hulk.

