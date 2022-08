She-Hulk: sul cellulare di Jennifer c’è un particolare screensaver di Captain America

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e dimostra ancora una volta che Jennifer è fissata con Captain America, tanto da averlo come screensaver del cellulare. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Come potete vedere nell’immagine qui sopra, lo screensaver riguarda il sedere di Captain America, che ricordiamo essere il più bello d’America, già citato nello scorso episodio. Jennifer è proprio una fangirl, e chissà se prima o poi incontrerà il suo eroe.

