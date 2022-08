She-Hulk: ecco perché la serie non parla del Blip

Nella serie She-Hulk: Attorney at Law, di cui sono stati condivisi in streaming i primi due episodi, non si parla del periodo definito il Blip, ovvero i cinque anni trascorsi dagli eventi di Avengers: Infinity War a quelli di Avengers: Endgame, e Jessica Gao ha spiegato ora i motivi di questa propria scelta.

In un’intervista rilasciata a Lifehacker, l’head writer ha spiegato:

Così tanti show e film del MCU hanno già affrontato la questione e se ne è parlato molto, quindi abbiamo pensato ‘ok, così tante persone hanno già coperto quel territorio che lo abbiamo accettato’. Viviamo in un mondo in cui quello è già accaduto e le persone sono andate avanti.

Nello show con star Tatiana Maslany non si affronta quindi quanto accaduto dopo la vittoria di Thanos.

I primi due episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

