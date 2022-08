She-Hulk: il primo episodio svela alcuni dettagli su Smart Hulk

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il primo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ contiene dei dettagli su come Bruce Banner è diventato Smart Hulk. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Mentre spiega a Jennifer che grazie al suo sangue è riuscito a curare il braccio infortunato dopo lo schiocco delle dita che ha riportato in vita tutti le persone vittime del blip, Bruce racconta alla cugina che il laboratorio in Messico è stato costruito da lui e Tony Stark. I due hanno lavorato insieme nei cinque anni che hanno separato la vittoria di Thanos dalla battaglia finale, e proprio in quel lasso di tempo Bruce è riuscito a integrare la sua identità con quella di Hulk e a diventare Smart Hulk. Oltre al laboratorio, i due hanno costruito anche un bar, in cui Tony ha inciso le proprie iniziali vicino a quelle dell’amico.

Tony scherzava poi che si sarebbe ripreso tutto quando Bruce avesse finito i suoi esperimenti, ma purtroppo ha perso la vita nello scontro con Thanos.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+ da oggi.

