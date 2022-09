Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e nei titoli di coda è presente la vasta collezione di sneakers di Pug dedicata ai personaggi Marvel. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Durante l’episodio Pug confessa a Nikki di avere una vasta collezione di sneakers dedicate ai super eroi Marvel, delle limited edition che vediamo brevemente durante i titoli di coda. Ovviamente lo scaffale è pieno di easter egg, perché in parte a scarpe facilmente riconoscibili come quelle di Iron Man, Visione, Hulk, Captain Marvel, Green Goblin e Ms Marvel, ci sono anche scarpe di eroi e cattivi ancora inediti come Deadpool, Destino, La Cosa, Ciclope, Nova e Namor.

