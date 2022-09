She-Hulk: l’episodio 3 prende in giro Spider-Man No Way Home e Thor

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il terzo episodio di She-Hulk: Attorney At Law è disponibile da questa mattina su Disney+ e alcune battute prendono in giro Spider-Man No Way Home e Thor. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non incappare in eventuali spoiler.

Mentre svela a Jennifer i motivi dietro l’evasione di Abominio, Wong le dice che non può chiedergli di cancellare la memoria ai giudici, perché incasinerebbe tutto. Lo Stregone Supremo fa ovviamente riferimento all’incantesimo di Strange in No Way Home, sebbene sia solamente una battuta dato che non dovrebbe avere memoria degli eventi.

Più avanti nell’episodio, l’elfa mutaforma Runa(Peg O’Keef) cita la famosa frase di Thor “Asgard non è un luogo è un popolo” cercando di evitare la pena del giudice. Ovviamente le viene fatto notare che in aula i discorsi di Thor non hanno peso.

Vi ricordiamo che Spider-Man No Way Home tornerà al cinema a settembre, mentre Thor Love and Thunder sarà disponibile su Disney+ dall’8 settembre.

I primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Vi sono piaciuti i riferimenti a Spider-Man e Thor nel terzo episodio di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.