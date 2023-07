Lo stuntman Chris Brewster ha recentemente criticato il ritorno di Daredevil nella serie She-Hulk.

Durante il podcast Izuko Unscripted, Brewster, che ha fatto parte del team dello show prodotto per Netflix con star Charlie Cox, ha spiegato:

Chris ha infatti criticato l’uso degli effetti speciali sottolineando:

Amo la CG per migliorare un vero movimento, ma se non si ha nulla di reale, allora diventa una caricatura, è solo effetti speciali e non ha alcun peso. E quello che ha sempre reso l’azione di Daredevil così fantastica è che era viscerale. Sentivi quello che provava Charlie, tra la sua performance e la sua presenza lì nell’azione.

Lo stuntman ha realizzato per la serie targata Netflix molte delle scene realizzate in piano sequenza e ha ricordato:

Tutto quello che avete visto l’abbiamo realizzato realmente. Abbiamo dovuto usare i cavi con qualcuno, abbiamo avuto bisogno di qualcosa per migliorare il movimento. Ma non era una caricatura. Erano riprese live-action. E non si arriverà mai al livello dell’energia che possiedono le riprese live-action. Penso quindi che She-Hulk sia stato un enorme passo indietro per quanto riguarda i movimenti e l’azione.