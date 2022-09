She-Hulk: Tatiana Maslany e Meghan Thee Stallion twerkano nelle foto dietro le quinte

L’ultimo episodio di She-Hulk: Attorney at Law ha visto uno dei più grandi camei dello show, ossia quello di Megan Thee Stallion. In una scena che ha fatto il giro del web, Megan e la star di She-Hulk Tatiana Maslany hanno twerkato insieme nell’ufficio di quest’ultima. Ora sono emerse delle foto dietro le quinte del momento, con la Maslany che indossa un equipaggiamento motion-capture per consentire agli artisti VFX di ricreare il suo alter ego di Hulk.

What Tatiana Maslany & Megan Thee Stallion looked like behind the scenes! #SheHulk #SheHulkAttorneyAtLaw pic.twitter.com/rQGAcWLN0z — She-Hulk Updates (@shehuIkupdates) September 3, 2022

All’inizio di quest’anno, la Maslany aveva definito questo cameo come il giorno più bello della sua vita, anche se all’epoca non aveva ancora svelato il nome della comparsa.

“Voglio davvero che tutti lo vedano perché è stato il giorno più bello della mia vita”, ha raccontato qualche la Maslany a THR. “È stato il momento più bello della mia vita. Soprattutto con la tuta mo-cap! Non c’è modo di sentirmi figa se sono di fronte alla persona più bella del pianeta. Non c’è proprio modo. Quindi anche se sembro una bambina che balla in pigiama, per me va bene. Finché posso ballare con lei, sono felice”.

I primi tre episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono disponibili su Disney+.

Cosa pensate della foto per attrarre i bibliotecari di Ginger Gonzaga, co-star di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.