She-Hulk: svelato un possibile collegamento con Thor Love And Thunder?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Potrebbe esserci un collegamento tra Thor Love and Thunder e la prossima serie dei Marvel Studios, She-Hulk: Attorney at Law. Ovviamente se non avete visto ancora il nuovo film del dio del tuono la notizia potrebbe contenere spoiler.

Nella prima scena post credit di Thor Love and Thunder viene presentato Ercole, interpretato da Brett Goldstein. Anche se forse dovremo aspettare il prossimo film di Thor per vederlo in azione, nei fumetti Ercole è un comprimario ricorrente di She-Hulk.

I due personaggi sono stati legati l’uno all’altro dalla prima serie di fumetti di Jennifer Walters, con una gag ripetuta sulle fantasie sul semidio greco. Alla fine i due si sono incontrati con il numero 25 e non è rimasta colpita dal suo atteggiamento sciovinista, ma è stata comunque cordiale con lui. Si sono poi incrociati in modo abbastanza coerente nel corso degli anni, con Jen che lo ha rappresentato in tribunale a un certo punto, e sono persino stati una coppia in She-Hulk # 30.

She-Hulk sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

