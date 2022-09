She-Hulk: ecco come Thor Ragnarok ha influenzato la serie tv

Una delle registe di She-Hulk: Attorney at Law, Anu Valia ha confessato di essersi ispirata a Thor: Ragnarok di Taika Waititi per incrociare supereroi e commedia.

In una recente intervista con The Direct, Anu Lavia ha parlato di come è riuscita a coordinare super eroi e commedia:

È divertente perché, come fan, vuoi fare un servizio ai fan, ma vuoi anche creare qualcosa di nuovo e non fargli paura… Solo da un luogo della storia che sia veritiero e divertente. Mi sento come se usassi davvero il tono comico, bilanciandolo e il punto cruciale emotivo dello spettacolo, Jessica e Kat hanno gettato una tale base su cui ho costruito il resto. Ma personalmente, stavo guardando ciò che Taika Waititi ha fatto con Thor: Ragnarok. L’ha bilanciato così bene. Penso che forse fosse fuori dalla Marvel, la prima cosa a cui ho pensato quando l’ho visto. Anche la cosa tecnica di come improvvisare con un personaggio in CGI. Quindi personalmente, quel film è fisso nella mia mente. Ma non posso dire di aver creato il tono o altro, è stato come costruirci sopra.