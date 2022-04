è una delle serie Marvel Studios in arrivo quest’anno su Disney+ e vedrà, tra le altre cose il ritorno dinei panni di Abominio.

In una recente intervista con ET Canada, l’attore ha lodato il lavoro della collega Tatiana Maslany, protagonista dello show, definendola come una recitazione da lasciare a bocca aperta:

È incredibile. In realtà è sbalorditiva. Basta guardarla ogni giorno, e talvolta un dialogo ti colpisce, proprio a livello personale, e la sua capacità di assorbire ciò che la circonda e poi recitare è stata piuttosto notevole. Ed è divertente. Una delle caratteristiche migliori di un buon attore è il lato comico e lei ce l’ha.

Roth ha poi parlato della chimica con Ruffalo e la stessa Maslany, che gli ha permesso anche di improvvisare alcuni dialoghi:

Maslany e Ruffalo insieme sono molto divertenti e potevamo improvvisare, a seconda della persona con cui stavamo lavorando in un determinato giorno. Alcuni dei registi con cui abbiamo lavorato erano aperti all’improvvisazione ed è stato divertente, l’idea di improvvisare con quei personaggi in quelle situazioni. Qualcosa di insolito, per non dire altro.

Nel cast della serie ci sono Tatiana Maslany, che interpreta la protagonista Jennifer Walters, e Ginger Gonzaga, che avrà la parte della migliore amica di Jennifer. Tra gli interpreti del progetto destinato alla piattaforma di streaming ci saranno anche Mark Ruffalo, che interpreterà nuovamente Bruce Banner/Hulk, e Tim Roth nel ruolo di Emil Blonsky/Abominio, interpretato nel film distribuito nelle sale nel 2008. Renée Elise Goldsberry interpreterà un personaggio di nome Amelia.

Cosa ne pensate delle parole di Tim Roth sulla protagonista di She-Hulk? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book