She-Hulk: Titania sarà la cattiva più fastidiosa del MCU

Jameela Jamil è tornata a parlare della sua Titania, la cattiva che vedremo in azione in She-Hulk: Attorney at Law a metà agosto.

In una recente intervista con ScreenRant, l’attrice ha scherzato sul fatto che Titania è la più fastidiosa cattiva del MCU e potrebbe facilmente “infastidire a morte” il suo interlocutore:

Titania si distingue dagli altri perché penso che sia la più fastidiosa, in realtà. Penso che non abbia quasi bisogno di usare la sua forza; potrebbe semplicemente infastidirti a morte. E penso che sia un superpotere che non abbiamo visto davvero utilizzato abbastanza. È anche molto affascinante. Mi piace il fatto che sia una un po’ formosa, e mi piace il fatto che sia completamente sicura di sé. È completamente sicura di sé e quindi, così strana. Staremo a vedere.

She-Hulk: Attorney at Law sarà disponibile su Disney+ dal 17 agosto.

Siete curiosi di vedere Titania in She-Hulk: Attorney at Law? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book