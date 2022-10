She-Hulk: e se Titania facesse parte dei Thunderbolts?

I Thunderbolts accoglieranno tra le proprie fila diversi ex criminali, e se nei loro ranghi ci fosse anche Titania?

Ospite del podcast di Comic Book, Jameela Jamil ha raccontato cosa farebbe Titania se facesse parte della squadra:

Combatterebbe con tutti. Combatterà con tutti. Nei fumetti combatte contro le persone della sua stessa squadra. Combatte il suo futuro marito. È solo combattiva. Non è davvero una che sa fare gioco di squadra. E lei è lì fuori per farsi un nome. Come se Titania fosse la sua unica grande occasione. She-Hulk ha Nikki. Titania non ha bisogno di Nikki. Titania non ha bisogno di nessuna Nikki. Titania è lì solo per se stessa. È sempre la protagonista Titania. Quindi creerà il caos, il caos e la meschinità, ovunque potrà.