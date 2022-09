She-Hulk: la scena dopo i titoli di coda dell’episodio 4 è stata improvvisata

Kat Coiro, la regista di She-Hulk: Attorney at Law, ha svelato che la scena dopo i titoli di coda dell’episodio 4 con Madisynn e Wong è stata improvvisata dagli attori.

La regista ha svelato, in una recente intervista con TV Line, che Patty Guggenheim è un po’ il suo portafortuna, e la scena dopo i titoli di coda dell’episodio 4 è frutto della chimica tra lei e Benedict Wong:

Si è poi concentrata sul legame con Patty Guggenheim e sul suo arrivo sul set:

Se fai un piccolo tuffo in profondità sulla carriera Kat Coiro, scoprirai che Patty Guggenheim è sempre stata lì. Non vado da nessuna parte senza quella donna. È un genio della commedia. Quando l’ho scelta per il ruolo di She-Hulk, nessuno la conosceva. Ma poi è entrata e ha fatto un’audizione per noi e per tutti – i dirigenti della Marvel, inclusi Wendy Jacobson e Sean Earley… la showrunner Jessica Gao – tutti quelli che guardavano l’audizione piangevano dalle risate.