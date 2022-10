She-Hulk: cosa succede nella scena dopo i titoli di coda del finale

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio finale di She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+ da qualche ora, e ha una scena dopo i titoli di coda. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

Nel finale dell’episodio, Emil si costituisce di sua spontanea volontà e viene riportato nella prigione del Damage Control. Dopo i titoli di coda, Wong lo raggiunge e lo fa evadere, portandolo a Kamar-Taj. A differenza di quanto pensavano i fan quindi, potremmo non vedere Abominio nel film dei Thunderbolts.

She-Hulk: Attorney at Law è disponibile su Disney+.

