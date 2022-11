She-Hulk: svelati dei dettagli sulla realizzazione del vestito da galà di Jennifer

Un membro del team degli effetti speciali di She-Hulk: Attorney at Law ha svelato altri dettagli sulla realizzazione del vestito da galà visto nell’episodio 9.

Guy Williams, supervisore di Wētā VFX, ha raccontato che per realizzare il vestito sono state create circa 1,06 milioni di pailettes:

Ci sono un sacco di interazioni di cui dovevamo tenere conto. La parte più difficile è basata sul fatto che si tratta di tre diversi tipi di pailettes. Ma non ci sono semplicemente 330,000 di ognuna, non è così facile.

Le pailettes vanno dall’argento al blu chiaro, se sbagliamo l’equilibrio il colore del vestito cambiava significativamente. E ovviamente non avevamo il vestito vero, quindi ipotizzavamo dei valori fin quando non sembrava vero. Alla fine non abbiamo mai visto il vestito vero, ma abbiamo prestato attenzione a ogni singolo dettaglio.