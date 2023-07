La serie drammatica Sherwood, prodotta per BBC, avrà nel cast della stagione 2 anche David Harewood e Monica Dolan.

Tra i nuovi arrivi nel progetto di James Graham ci sono anche Robert Lindsay, Sharlene Whyte (Stephen, Small Axe), Stephen Dillane (Game of Thrones, Vigil), Ria Zmitrowicz (The Power, Three Girls), Aisling Loftus (The Midwich Cuckoos, War and Peace), Robert Emms (Andor, Chernobyl), Michael Balogun (Top Boy, The Lehman Trilogy), Christine Bottomley (Domina, Back To Life), Oliver Huntingdon (The Rising, Happy Valley) Jorden Myrie (Mood, The Strays), Conor Deane (All Creatures Great & Small, Newark) e Bethany Asher (Wild Bill, Mobility).

I protagonisti saranno David Morrissey e Lesley Manville, mentre alla regia ci sarà Clio Barnard.

Le sei puntate saranno firmate da James Graham e racconteranno quello che accade nella contea di Nottinghamishire. La seconda stagione sarà ambientata nel presente, introducendo due nuove famiglie che si trovano coinvolte con gli Sparrow, entrando in una complessa rete di gang locali, vecchie rivalità, vendetta e tradimento.

