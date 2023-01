Showtime annuncia un rebranding e cancella tre serie, di cui una già completata

La notizia è arrivata in serata e, sebbene sembri una doccia fredda, era in realtà attesa da molti analisti dopo l’addio di David Nevins a ottobre 2022: Paramount Global ha annunciato lunedì sera che il canale televisivo via cavo Showtime subirà un rebranding e si chiamerà d’ora in poi Paramount+ with Showtime, nell’ottica di un consolidamento aziendale che unirà tutti i contenuti del canale lineare di Showtime alla piattaforma streaming Paramount+ negli Stati Uniti (con contenuti di Showtime su Paramount+ e vice versa). In altri paesi, Italia inclusa, Showtime ha un accordo in esclusiva con Sky, cui fornisce le serie in prima visione. Il 23 verranno chiariti meglio gli aspetti logistici di questa nuova forma aziendale (leggesi: licenziamenti), ma una conseguenza diretta già c’è: sono stati annunciati drastici tagli nelle aree “che non funzionano”. Vittime di questi tagli ben tre serie: Three Women, Let The Right One In e American Gigolo.

Three Women, con protagoniste Shailene Woodley, Betty Gilpin, DeWanda Wise e Gabrielle Creevy, era già stato completato. I produttori hanno già iniziato a cercare nuovi compratori, e sembra che un’offerta sia già stata fatta.

Per quanto riguarda Let the Right One In, la serie è in sviluppo dal 2015 ed è passata da A+E a TNT per poi atterrare su Showtime: una prima stagione è andata in onda nel 2022, ma non ne verrà ordinata una seconda.

Infine, American Gigolo ha avuto numerosi problemi produttivi tra cui il licenziamento dello showrunner dopo accuse di molestie. La prima stagione doveva essere composta da 10 episodi ma è stata ridotta a 8. Non ne verrà ordinata una seconda.

Fonte: Deadline