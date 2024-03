Brett Goldstein, co-creatore della serie, apparirà nei nuovi episodi della stagione 2 di Shrinking.

Il ruolo affidato all’attore, apprezzato dal pubblico anche grazie a Ted Lasso, è ancora avvolto dal mistero, anche se viene descritto come perfetto per lui, al punto da non poter rifiutare di essere coinvolto anche davanti alla macchina da presa. Brett sarà una guest star delle prossime puntate, attualmente in fase di produzione.

Shrinking ha come protagonista il terapista Jimmy (Jason Segel), che inizia ad andare contro le regole e a dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, causando cambiamenti enormi, e tumultuosi, nella vita delle persone, compresa la sua.

Nel cast ci sono anche Harrison Ford, Jessica Williams, Christa Miller, Lukita Maxwell, Michael Urie, Luke Tennie e Ted McGinley.

Lo show è stato co-creato da Bill Lawrence, Goldstein e Segel, ed è prodotto da Warner Bros Television.

Gli episodi inediti arriveranno prossimamente sugli schermi di Apple TV+.

Che ne pensate? Siete felici che Brett Goldstein sarà una guest star della stagione 2 di Shrinking?

Fonte: Deadline



