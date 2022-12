Skeleton Crew: problemi sul set della nuova serie tv di Star Wars

Alcuni report hanno svelato che sul set di Skeleton Crew, la nuova serie tv di Star Wars, ci sono stati dei problemi lavorativi.

Secondo quanto riportato da Making Star Wars, i membri della troupe si sentivano sottovalutati, trattati come persone usa e getta e senza rispetto.

La troupe ha avuto un periodo difficile per questa produzione. A quanto pare non era il miglior ambiente di lavoro. Detto questo, la troupe si è rimboccata le maniche e la serie tv non ne risentirà. Il lavoro è stato fatto. Sono professionisti. Immagino che con il turnover, verranno svelati alcuni retroscena. In questo caso la troupe ha sofferto ma il progetto non l’ha fatto, quindi siamo grati per il loro lavoro, grazie Skeleton “crew!”