Snowpiercer 4 ha perso la sua casa negli Stati Uniti: Warner Bros. Discovery, infatti, ha rinunciato a trasmettere l’ultima stagione della serie sul canale tv TNT, chiaramente con l’intento di risparmiare soldi.

La quarta e ultima stagione della serie, già completata, non andrà quindi in onda sul canale via cavo americano come precedente annunciato (TNT perde quindi la sua ultima serie di fiction originale), e verrà venduta al miglior offerente.

Tomorrow Studios sta cercando una nuova piattaforma dove lanciare non solo Snowpiercer 4, ma anche un potenziale prequel e un sequel, costruendo potenzialmente un franchise. Una di queste realtà è senza dubbio Netflix, che già distribuisce con successo la serie in tutto il mondo (Italia inclusa).

“Amiamo Snowpiercer e pensiamo che la quarta stagione completi una storia con incredibile talento che intratterrà gli spettatori esplorando tematiche come i cambiamenti climatici e la lotta di classe,” ha dichiarato Marty Adelstein di Tomorrow Studios assieme alla sua partner Becky Clements. “Siamo davvero appassionati di questa serie da aver acquisito il controllo completo del franchise. Speriamo di trovare la realtà ideale per concludere la corsa con una grande stagione finale”.

Snowpiercer è basato sul film del 2013 di Bong Joon-ho. Trovate tutte le informazioni sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline