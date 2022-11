South Park: un avvocato ha usato “la difesa di Chewbacca” nella vita reale

I fan storici di South Park si ricorderanno il metodo di difesa di Chewbacca, apparso ormai oltre vent’anni fa in un episodio della seconda stagione.

Stando a quanto riportato da Forbes, l’avvocato americano Arnold Corsmeier si ricordava alla perfezione la puntata, e ha incanalato la difesa di un processo citando durante la propria arringa l’episodio di South Park in questione.

La testata riporta infatti che durante il caso di Paul Berkins Moise, processato con l’accusa di frode fiscale federale, il team di difesa di Moise ha cercato di sostenere che il lavoro svolto dagli “agenti dell’IRS che lo hanno indagato” era “così cattivo” che dovrebbe essere ignorato dalla giuria. Per contrastare le parole della difesa, Corsmeier ha detto:

Non voglio sembrare capriccioso, ma alcuni di voi potrebbero averlo visto. Penso che sia un episodio di South Park. E c’è un personaggio lì che è una specie di avvocato imbroglione. E c’è una scena in cui sta dando la sua chiusura, e ha mostrato una foto di un Wookie di Star Wars. Per poi dire alla giuria: “Questo è un Wookie. Che cosa ha a che fare con questo caso? Niente. Non ha alcun senso. Questo caso non ha senso.”