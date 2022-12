South Park: Funko annuncia il set esclusivo di Asciughino

Funko ha annunciato un nuovo set esclusivo di South Park, dedicato ad Asciughino e al suo alter ego Steven McTowelie.

Come potete vedere qui sotto, il set si compone di una maglietta con Asciughino, un apribottiglie sempre dedicato al personaggio e il POP di Steven McTowelie.

Il POP è venduto anche separatamente, sul sito di Funko, o come vi consigliamo al solito, potete contattare il vostro fornitore di fiducia.

Steven McTowelie è apparso per la prima volta in Un milione di piccole fibre (“A Million Little Fibers” in lingua originale), il quinto episodio della decima stagione di South Park, andato in onda per la prima volta negli USA il 19 aprile 2006 e in Italia il 17 maggio 2007.

La stagione 25 di South Park invece è disponibile su Sky e Now TV.

