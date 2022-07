In occasione del 25° anniversario del debutto di South Park, a partire dai prossimi giorni in diverse città degli Stati Uniti sarà proposta una mostra interattiva itinerante in cui i fan potranno vedere memorabilia, oggetti di scena, storyboard e persino sceneggiature mai viste prima.

South Park: The 25th Anniversary Experience si ispira al vero magazzino degli Studios di South Park dove alcuni degli oggetti esposti sono stati conservati da quando la serie è in onda. A questo proposito, la mostra è ospitata all’interno di un container navale costruito su misura, che presenta una verniciatura personalizzata ispirata a Cartman [uno dei protagonisti principali della serie]. Questo servirà anche come OPP fotografico interattivo, dando ai fan l’opportunità di posare insieme ai loro personaggi preferiti in tre diversi paesaggi iconici di South Park. Ci sarà inoltre la possibilità di acquistare il merchandising di South Park (compresi articoli in edizione limitata per il 25° anniversario specifici per ogni località).

La 25th Anniversary Experience, che avrà inizio a Union Square a New York il 23 luglio dalle 10.00 alle 18.00, è gratuita e si sposterà poi a Chicago, Red Rocks, Denver e Los Angeles.

Creata da Matt Stone e Trey Parker, South Park è un’irriverente serie animata ambientata in una cittadina del Colorado che segue le vicende dei giovanissimi protagonisti Stan, Kyle, Cartman e Kenny e di tutti i bizzarri personaggi che li circondano. Da moltissimi anni lo show, con un umorismo nerissimo, prende di mira tutti gli aspetti della contemporaneità.

Recentemente, Paramount+ ha annunciato che fino al 2028 ci saranno due episodi speciali di South Park esclusivi della piattaforma ogni anno, come accaduto nel 2021 con gli episodi speciali Post-Covid e Post-Covid the return of the Covid. La piattaforma streaming ha inoltre annunciato che dal 2024 le nuove stagioni saranno trasmesse in anteprima sulla piattaforma, e che a partire da quest’anno il catalogo della serie completa sarà esclusivo del servizio internazionale (mentre nel 2025 anche negli Stati Uniti). Questi annunci fanno parte dell’accordo multimilionario firmato dai creatori della serie con Paramount stessa lo scorso anno, di cui potete leggere tutti i dettagli a questo indirizzo. Purtroppo non sappiamo se questi speciali arriveranno anche da noi, o resteranno esclusivi di Paramount+. La stagione 25 di South Park invece è disponibile su Sky e Now TV.

Cosa ne pensate della mostra di South Park? Lasciate un commento!

Fonte: The Wrap