Con l’episodio speciale di, disponibile in esclusiva per, lo show ha messo in scena una pubblica scusa per aver sottovalutato il surriscaldamento globale ormai quindici anni fa.

Nell’episodio speciale torna a farsi vedere l’Uomoorsomaiale, minaccia predetta dall’ex-vice presidente degli Stati Uniti Al Gore, ambientalista convinto, che quindici anni fa cominciò la sua battaglia ecologica.

Ovviamente i suoi discorsi pubblici vennero presi in giro nella decima stagione di South Park, proprio con la creazione di questo enorme mostro di finzione. Durante Streaming Wars invece, fa il suo debutto una versione Globale di Uomoorsomaiale, per combattere la crisi dell’acqua di Denver, Il tutto è considerabile una scusa pubblica di Stone e Parker per aver preso in giro il surriscaldamento globale, ormai un problema più che reale.

Streaming Wars segue la pubblicazione di South Park: Post COVID e South Park: Post COVID: The Return of COVID, i due speciali usciti nel 2021 e ancora inediti nel nostro paese.

Questi episodi fanno parte dell’accordo multimilionario firmato dai creatori della serie con Paramount stessa lo scorso anno, di cui potete leggere tutti i dettagli a questo indirizzo.

Purtroppo non sappiamo se questi speciali arriveranno anche da noi, o resteranno esclusivi di Paramount+. La stagione 25 di South Park invece è disponibile su Sky e Now TV.

Cosa ne pensate della scusa dell’episodio speciale di South Park? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le ultime notizie sullo show nella nostra scheda.

Fonte: Screen Rant