Charlie cox, l’attore che presta il proprio volto a Daredevil, doppierà il personaggio anche in Spider-Man: Freshman Year.

Ospite del Fan Expo Boston 2024, Cox ha svelato di aver doppiato le sue parti da Daredevil in Spider-Man: Freshman Year ancora nel 2021:

Sono andato in studio e l’ho doppiato molto tempo fa. Anni fa, mentre giravo She-Hulk, quindi penso che fosse il 2021. Ho visto un paio di scene che ho doppiato. E non ho nemmeno visto le scene, ho visto solo i primi disegni. Questo è tutto quello che so.

Non ho visto niente di tutto ciò, non ho idea di quale sia la storia, ma è bello. È bello che Daredevil sia presente. Ne sono entusiasta.