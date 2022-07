Spider-Man: Freshman Year non sarà canonico nel MCU

Fin dalla presentazione della scorsa settimana al San Diego Comic-Con, i fan del MCU si sono chiesti come facesse Spider-Man: Freshman Year a essere canonico, introducendo personaggi e nemici mai visti nei film di Spider-Man.

Impegnato nella promozione di I Am Groot, Brad Winderbaum ha spiegato dove sarà ambientata la nuova serie animata dedicata a Peter Parker:

come abbiamo detto durante il panel, la serie segue lo schema che avete visto in Captain America: Civil War. Fino a quando Peter prende il lettore Blu-ray rotto dal spazzatura ed entra nel suo appartamento per il famoso momento in cui Tony Stark gli offrirà il duro tirocinio a Berlino. Ma a causa delle cose che accadono nel multiverso e di nuovi eventi casuali, non c’è Tony Stark. È Norman Osborn e questo manda la sua vita in una traiettoria inaspettata che lo porta a incontrare molti personaggi inaspettati nell’universo Marvel.