Le cronache di Spiderwick: anche Joy Bryant nel cast della serie tv

Joy Bryant sarà una dei protagonisti della serie live-action Le cronache di Spiderwick, il progetto live-action tratto dalla saga fantasy.

Joy Bryant sarà Helen Grace. Una donna intelligente, amorevole e forte. Sulla scia del suo divorzio, Helen trasferisce la sua famiglia dalla loro casa a Brooklyn alla tenuta di suo nonno Arthur Spiderwick nel Michigan. Madre di tre adolescenti, sta facendo tutto il possibile per provvedere alla sua famiglia mentre cerca anche di aiutare suo figlio Jared a risolvere i suoi problemi di salute mentale.

La serie tratta dai romanzi scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black affronteranno delle tematiche molto rilevanti per i ragazzini e per le loro famiglie, tra cui questioni sulla salute mentale. Dopo aver lasciato New York ed essersi trasferiti in Michigan nella tenuta della famiglia con la madre, i gemelli Jared e Simon Grace, insieme alla sorella Mallory, si ritrovano alle prese con un mondo alternativo e fantastico.

I primi due episodi saranno diretto da Kat Coiro e il progetto è prodotto da Paramount Television Studios e 20th Television. Aron Eli Coleite (Locke & Key) è lo showrunner ed è produttore della serie insieme a Coiro, Holly Black, DiTerlizzi, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch.

Che ne pensate dell’arrivo di Joy Bryant nel cast della serie Le cronache di Spiderwick? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Variety