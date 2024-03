In Brasile, nella città di San Paolo, arriverà un ristorante a tema SpongeBob SquarePants.

La serie animata targata animata ha infatti ispirato la creazione di Bob Esponja – Burguer & Restaurante che inizierà la sua attività nel mese di aprile. L’ampio spazio del locale, oltre 1000 metri quadrati, potrà accogliere 254 visitatori e proporrà spazi a tema, tra cui quattro aree dedicate al cibo, un negozio e due spazi per i bambini.

Al primo piano ci sarà un ristorante specializzato in hamburger con 144 posti a sedere e un design ideato per far sentire i clienti come se fossero abitanti di Bikini Bottom. Al secondo piano ci sarà invece la Flying Dutchman’s Lounge con 40 posti a sedere, dove i fan possono apprezzare dei momenti unici a bordo della “Nave fantasma”. Sempre al secondo piano ci sarà la casa di SpongeBob, con 70 posti a sedere e un menu creato dal rinomato chef Heaven Delhaye.

Il locale avrà anche un negozio di oggetti a tema e due spazi per i bambini, tra cui la Casa da Sandy che permetterà ai più piccoli di immergersi nell’universo di Sandy Cheeks.

Il ristorante è stato realizzato in collaborazione con Fan & Food e farà parte della divisone Paramount Location-Based Entertainment & Experiences che lavora allo sviluppo di parchi, resort, parchi acquatici, crociere, ristoranti a tema, musical, show itineranti e molto altro.

Che ne pensate? Vorreste anche voi un ristorante a tema SpongeBob SquarePants?

Fonte: The Hollywood Reporter