Allie DiMeco, star della serie Nickelodeon The Naked Brothers Band, ha raccontato sul suo TikTok un episodio di abusi avvenuto sul set. Nello specifico, quando è stata costretta a baciare un attore molto più grande di lei nonostante avesse detto di non volerlo fare.

C’era un episodio in cui Rosalina ‘tradiva’ Nat e baciava un ragazzo francese. Era un uomo di 30 anni. Mi dispiace, non riuscivo nemmeno a guardarlo. Mi faceva schifo e sinceramente mi provoca stress post traumatico.

DiMeco aveva 14-15 anni quando ha girato quella scena, mentre l’età della sua co-star non è chiara. Da alcune notizie online sembra che avesse 21 anni all’epoca.

Continua l’attrice:

Ho detto molte volte ai produttori che non volevo farlo. Mia madre era molto contraria e praticamente mi facevano sentire come se stessi per perdere il lavoro, che potevo essere licenziata se non lo avessi fatto. È stato strano.

Allie DiMeco afferma di aver deciso di raccontare questa storia dopo aver guardato il documentario Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV in cui Drake Bell confessa di essere stato abusato dal dialogue coach Brian Peck. Come Bell e come DiMeco molte altre ex star bambine stanno cominciando a parlare.

FONTE: Deadline