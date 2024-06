Jonathan Frakes ha rivelato di essere rimasto sorpreso quando ha scoperto che la storia della stagione 5 di Star Trek: Discovery si ispira a uno degli episodi di The Next Generation che aveva diretto.

Rispondendo alle domande di ScreenRant, Frakes ha spiegato:

Ero realmente sorpreso perché non mi ricordo che The Chase fosse particolarmente significativo nel contesto di The Next Generation. E poi quando Michelle mi ha spiegato come sarebbe stato il punto di partenza e la premessa dello show… Ho avuto il compito di occuparmi di The Chase solo per puro caso.

L’attore e regista ha spiegato che venivano estratti gli episodi di The Next Generation come modo per assegnarli ai vari registi, a differenza di come accaduto con Discovery e Strange New Worlds in cui si scelgono i filmmaker pensando a quali puntate sarebbero maggiormente in linea con il loro stile e le loro caratteristiche.

Jonathan ha poi spiegato che i nuovi show danno più libertà ai registi per quanto riguarda i dialoghi rispetto agli episodi prodotti da Rick Berman in cui ogni dettaglio era già scritto.

Il regista ha quindi fatto come esempio quanto accaduto con il crossover tra Strange New Worlds e Lower Decks:

Mi è accaduto con Those Old Scientists in cui abbiamo avuto sul set Tawny Newsome e Jack Quaid. Tawny ha grande esperienza nell’improvvisazione e hanno preso un po’ di libertà con le battute. Ho avuto Kat Lyn e Bill Wolkoff sul set con me, essendo i miei sceneggiatori, e ci siamo guardati. Ho sussurrato: ‘Cosa pensate? Dovremmo semplicemente lasciarli fare?’. E hanno detto: ‘Certo!’. E quello ha dato libertà ad Anson e a Rebecca, e, improvvisamente, abbiamo girato le scene come erano scritte, ma poi abbiamo giocato con quelle sequenze ed è stato davvero elettrizzante. Perché era una cosa così rigorosa in The Next Generation e sono certo che si sappia. Si era così rigidi in quel nostro show. Si era così rigorosi con tutti quei show per quanto riguarda il dialogo. Quindi si è trattato di un momento davvero liberatorio.

Che ne pensate dei commenti di Jonathan Frakes sul legame tra Star Trek: Discovery e The Next Generation?

