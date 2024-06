Dominic Keating, nel cast di Star Trek: Enterprise con la parte di Malcolm Reed, ha condiviso la sua reazione al finale di Star Trek: Discovery, ammettendo di non esserne stato felice.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata il misterioso Dottor Kovich (David Cronenberg) rivela la sua vera identità al Capitano Michael Burnham (Sonequa Martin-Green): è in realtà Daniels, l’agente interpretato da Matt Winston in Enterprise che, a partire dalla terza stagione, sta mandando i protagonisti a compiere delle missioni.

Keating, intervistato da TrekNews.com, ha spiegato:

Quello mi ha fatto arrabbiare, devo ammetterlo. Beh, almeno l’ultimo pezzo. Si scopre che Kovich è il fottuto Daniels. Voglio dire, realmente? Quello è stato come uno schiaffo. Sarò onesto con voi. Lui era un tizio adorabile, quell’attore che è venuto a interpretare il ragazzo della linea temporale… Era adorabile e un attore davvero buono.

Dominic ha aggiunto:

Se devo essere onesto,mi faceva arrabbiare il fatto che lo riportassero in scena due o tre volte a stagione per degli episodi realmente buoni. E io ottenevo queste battute ‘Sì, signore, No, signore’.