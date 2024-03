La stagione 5 della serie Star Trek: Discovery sarà l’ultima e Trevor Roth, COO di Roddenberry Entertainment, ha ammesso che non ha ancora capito i motivi della cancellazione del progetto, che considera un successo, da parte di Paramount+.

Durante l’evento SXSW, Roth ha spiegato a Screen Rant:

Penso che ci siano probabilmente molte cose che non capisco nemmeno e che hanno portato alla decisione della cancellazione. Penso che consideriamo Discovery come un enorme successo. Cinque stagioni nel mondo dello streaming contemporaneo sono in realtà un forte risultato. E questo è quello che è iniziato realmente con le nuove iterazioni di Star Trek. Discovery è stata quella che ha, in un certo senso, gettato le basi per questa prossima generazione di progetti che usciranno.

Trevor ha proseguito:

Si tratta di una situazione agrodolce perché è stata la prima e il peso era sulle sue spalle in modo da sostenere gli altri show. E le persone coinvolte in Discovery, da Sonequa a Doug a tutti gli altri, sono semplicemente delle persone meravigliose che sono realmente diventate come una famiglia. Vedere come le dinamiche hanno permesso di formare questo gruppo così unito e come si occupano realmente uno dell’altro, sullo schermo e fuori dal set, è incredibile.

I produttori hanno inoltre parlato dello show spiegando perché sono particolarmente orgogliosi del lavoro compiuto.

Michelle Paradis ha sottolineato:

Abbiamo realizzato un film ogni settimana ed è qualcosa di incredibile. Sono realmente orgogliosa della diversità davanti alla telecamera e dietro le quinte, sono orgogliosa delle storie emozionanti che abbiamo raccontato. Sono orgogliosa dell’impatto. E mi sento onorata nell’aver fatto parte del pubblico, di essere andata a vari eventi e aver sentito le persone parlare di come si immedesimano in un personaggio in particolare e in quello che hanno affrontato, e del fatto che Star Trek abbia dato loro la possibilità di fare qualcosa nelle loro vite che non pensavano sarebbero stati in grado di fare. Semplicemente sapere, attraverso questo show, che siamo stati in grado di fare una differenza. E una differenza significativa, anche solo nella vita di una persona, è semplicemente incredibile. E qualcosa di cui siamo stati consapevoli, è inoltre un’incredibile responsabilità per quanto riguarda la visibilità e sapere che questo è il tipo di impatto che possono avere le serie.

Alex Kurtzman, sull’argomento, ha invece aggiunto:

Sono d’accordo e sono orgoglioso che Discovery abbia condotto verso una nuova era di Star Trek. Lo ha fatto realmente. Tutti gli altri show che esistono nel mondo che stanno per arrivare non sarebbero mai esistiti senza Discovery. Siamo passati da 12 anni di deserto arido nel mondo dei progetti televisivi di Star Trek all’averne molte ora, ed è tutto grazie a Discovery.

