Yellowstone: la guida comprensiva agli spinoff della serie

Pubblicazione: 16 settembre alle 09:00

È indubbio che Yellowstone sia stato un grandissimo successo per Paramount Network che, oltre a salvare dalla cancellazione la serie madre creata da Taylor Sheridan, che avrebbe dovuto originariamente concludersi con la messa in onda della seconda parte della 5^ stagione il prossimo 10 novembre, privata del suo originario protagonista Kevin Costner, ha generato un impressionante numero di spinoff, i più noti dei quali hanno il compito di ripercorrere, nel tempo, la storia della famiglia Dutton, a cui si deve la fondazione dello Yellowstone, diventato poi in tempi moderni il più vasto ranch del Montana.

"Nel giro di cinque anni abbiamo trasformato Yellowstone da una serie di successo trasmessa via cavo negli Stati Uniti, con 5 milioni di spettatori, in un franchise di successo globale con oltre 100 milioni di fan in tutto il mondo e molteplici spinoff. E siamo solo all'inizio".

Il fruttuoso franchise ha ridato vita ad un genere che sembrava ormai morto e sepolto, quello western, riuscendo a catturare il pubblico grazie ad un commistione di avventura, drammi familiari, storia e mafia movies che non si vedeva da tempo in TV e grazie a personaggi spesso sopra le righe, ma indubbiamente eroici, che hanno fatto innamorare un numero sempre più vasto di fan in tutto il mondo, un successo meritato, come ha sottolineato, presidente ed Amministratore Delegato di Showtime e MTV Entertainment Studios, parlando con The Hollywood Reporter lo scorso anno:

1883

Qui di seguito troverete una guida comprensiva a tutti gli spinoff del franchise, sia di quelli andati già in onda, sia di quelli che arriveranno in un prossimo futuro.

1883 è il primo prequel di Yellowstone, nonché - almeno a nostro avviso - il migliore del franchise fino a questo momento. La serie esplora il duro viaggio della famiglia Dutton che si arresterà nel Montana. Alla guida della serie troviamo Tim McGraw e Faith Hill, nei panni di James e Margareth Dutton e Sam Elliott in quelli del capo carovana Shea Brennan, oltre all'indomita Elsa Dutton, interpretata da Isabel May. Nel corso di una sola, intensa, stagione, 1883 mostra il pericoloso viaggio di questa famiglia di pionieri, raccontando nel dettaglio come i Dutton siano arrivati ​​a rivendicare la proprietà del terreno che diventerà poi lo Yellowstone Ranch.

Abituati alla serie madre, che racconta la complessa vita di un moderno proprietario terriero, 1883 risulta essere una ventata di freschezza, merito soprattutto del personaggio di Elsa, narratrice della serie, che offre una prospettiva unica sul genere western, osservato dal punto di vista di un'adolescente che sperimenta l'avventura, la libertà e l'amore per la prima volta nella sua vita, creando un contrasto perfetto tra ingenuità della giovinezza e l'orrore dell'America di frontiera, che trova il suo tragico finale proprio nella scomparsa di Elsa nel finale dello show.

1923

Il secondo spinoff di Yellowstone, 1923 è anche il secondo prequel del franchise che segue, ancora una volta, la storia della famiglia Dutton durante il proibizionismo e la Grande Depressione. Il cast di 1923 è composto da vere e proprie icone del grande schermo come Cara e Jacob Dutton, interpretati rispettivamente da Helen Mirren e Harrison Ford. La serie è anche la prima a rompere lo schema della stagione unica, introdotto da 1883 e proseguito con Lawmen: Bass Reeves e, rispetto al suo predecessore, è sicuramente più simile alla serie madre a cui si ispira, raccontando le storie di una famiglia Dutton già pienamente stabilita in Montana ed in costante lotta con chi vorrebbe sottrargli un ranch difficile da gestire, ma ricco e fiorente.

Lo show vede anche spostare la narrazione dall'America di Cara e Jacob Dutton all'Africa di Spencer Dutton (Brandon Sklenar), terzogenito di James e Margareth Dutton ed adottato dagli zii alla morte dei genitori. Oltre a lui nella serie troviamo Marley Shelton, Jennifer Ehle, Sebastian Roché, Darren Mann, Aminah Nieves e Timothy Dalton. Lo show avrà anche una seconda stagione di 8 episodi.

Lawmen: Bass Reeves

Il titolo originale di Lawmen: Bass Reeves, sarebbe dovuto essere 1883: The Bass Reeves Story, una sorta di spinoff dello spinoff di Yellowstone ed è stato il primo appuntamento di una serie antologica che seguirà iconici personaggi che hanno fatto la storia del west, la cui prima serie - secondo la sua descrizione ufficiale - ha riportato "in vita il leggendario sceriffo del selvaggio West Reeves, noto come il più grande eroe di frontiera della storia americana. Un uomo che ha lavorato come agente Federale nel Territorio indiano, catturando oltre 3.000 tra i più pericolosi criminali senza mai essere ferito".

Il ruolo del protagonista dello show è stato affidato al due volte candidato agli Emmy David Oyelowo, il quale si è detto entusiasta dell'opportunità di lavorare al fianco di Sheridan, descrivendolo su Deadline come: "uno dei migliori narratori del pianeta".

Nella serie Oyelowo è affiancato da Dennis Quaid, che interpreta il vicesceriffo Sherrill Lynn. Nonostante le interessanti premesse, lo show nel complesso non si è dimostrato all'altezza delle figure storiche che narrava, risultando eccessivamente lento rispetto allo spirito degli altri spinoff di Yellowstone.

The Madison

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, The Madison dovrebbe essere il prossimo spinoff di Yellowstone a vedere la luce. Precedentemente intitolato 2024, la serie era stata inizialmente legata al nome di Matthew McConaughey, che non farà invece più parte del progetto nonostante fosse stato confermato che fosse stato approcciato dalla Paramount.

A guidare il nuovo show sarà invece Michelle Pfeiffer, che fungerà anche da produttrice esecutiva della serie descritta come un "accorato studio sul lutto e le interazioni umane che segue una famiglia di New York City trapiantata nella valle di Madison River nel Montana centrale".

A proposito della presenza dell'iconica attrice in The Madison, Chris McCarthy, presidente ed Amministratore Delegato di Showtime e MTV Entertainment Studios, ha dichiarato:

"Michelle Pfeiffer è un talento straordinario che infonde in ogni ruolo profondità emotiva, autenticità e grazia ed è l'ancora perfetta per il nuovo capitolo dell'universo di Yellowstone".

6666

Lo sviluppo di 6666 era stato annunciato a febbraio del 2021, quasi 3 anni fa, il che dimostra probabilmente che la serie non è una delle priorità di Sheridan, considerato come progetti Lawman e Tulsa King lo abbiano preceduto. Della serie sappiamo che racconterà la storia del ranch 6666, "fondato quando i Comanches regnavano ancora nell'ovest del Texas. Il 6666, ampio quanto una contea, è il ranch più grande che sia mai esistito in America ed opera ancora come quando fu fondato. Un luogo in cui lo stato di diritto e le leggi della natura si fondono ed in cui la cosa più pericolosa che si possa fare è quella successiva".

In Yellowstone abbiamo già avuto modo di vedere un'anteprima della vita nel ranch texano quando Jimmy Hurdstrom (Jefferson White) viene mandato da John Dutton al Four Sixes (o 6666) per diventare un cowboy migliore e, come gli spiegherà Rip Wheeler (Cole Hauser), il Four Sixes è praticamente "dove sono nati cowboy".

Sebbene non ci siano aggiornamenti sullo spinoff, la serie sembra essere ancora confermata.

1944

La futura nascita di 1944 è stata annunciata il 2 novembre 2023. La serie dovrebbe seguire le orme di 1883 e 1923, è attualmente in fase di sviluppo e dovrebbe fungere da sequel di 1923, collocandosi tra i suoi eventi e quelli della serie originale.

Per ovvie ragioni dello show si sa davvero poco, sebbene sia probabile che la serie sia destinata ad approfondire il modo in cui il ranch della famiglia Dutton venga toccato dalla II Guerra Mondiale e potrebbe includere anche alcuni tra i personaggi più giovani di 1923, tra cui Spencer e Alexandra Dutton.