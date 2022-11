Star Trek: Picard 3 continuerà la storia di Deep Space Nine e Voyager

La stagione 3 di Star Trek: Picard concluderà la serie e lo showrunner ha ora spiegato che il nuovo capitolo della storia avrà dei legami con Deep Space Nine e Voyager.

Terry Matalas, intervistato da Den of Geek, ha spiegato:

Penso che sia importante che i fan di Deep Space Nine si sentano considerati. La stagione è inoltre una continuazione di Voyager, ovviamente, con Sette di Nove (Jeri Ryan) nel nostro show. Se sei in quel periodo temporale c’è un’opportunità così ricca di onorare quello che è arrivato prima.

Le avventure di Picard e del suo equipaggio si concluderanno quindi con le prossime puntate, anche se Patrick Stewart non ha mai nascosto il suo interesse a realizzare un altro film di The Next Generation. Matalas, parlando della reunion degli interpreti di quell’importante tassello della saga, aveva inoltre sottolineato:

Mi ricordo che ho guardato la première di Star Trek: The Next Generation quasi 34 anni fa con mio padre, come se fosse ieri. Era la scintilla che ha dato il via al mio amore per la fantascienza. Quindi è particolarmente adatto che la storia di Jean-Luc Picard si concluda onorando l’inizio, con i suoi amici più cari e leali dell’U.S.S. Enterprise. Dare a questi personaggi un addio adeguato è un onore. Io e l’intero team di Star Trek: Picard non vediamo l’ora che i fan possano vivere questa avventura finale, ad alto rischio, nella stagione tre.

Che ne pensate del legame tra la stagione 3 di Star Trek: Picard e Deep Space Nine e Voyager? Lasciate un commento!

I nuovi episodi dello show arriveranno il 16 febbraio su Paramount+, potete rimanere aggiornati grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Den of Geek