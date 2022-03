Paramount+ ha pubblicato un nuovo promo diche introduce, interpretata da Christina Chong, si tratta niente meno che di una discendente di

Il video, che potete vedere qui sotto, svela che La’an è il capo della sicurezza dell’Enterprise sotto la guida del capitano Christopher Pike. Mostra anche un dialogo tra la donna e l’ufficiale scientifico Spock, preannunciando i futuri incontri tra Spock e l’antenato di La’an, Khan Noonien Singh. Non viene specificata l’esatta natura del lignaggio di La’an e non viene svelato neanche se ha le stesse capacità geneticamente modificate che aveva Khan. Il promo rivela infine che La’an è l’ultima sopravvissuta di una tragedia, che sembra darle la forza per andare avanti.

In Star Trek: Strange New Worlds ci saranno Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike, Rebecca Romijn nei panni del Numero Uno ed Ethan Peck nei panni dell’ufficiale scientifico Spock. La nuova serie segue Pike, Spock e Numero Uno prima dell’elezione a comandante della USS Enterprise del Capitano Kirk (anche se Kirk apparirà nella seconda stagione), mentre esplorano nuovi mondi in tutta la galassia. La serie vede anche la partecipazione di Jess Bush nel ruolo dell’infermiera Christine Chapel, Christina Chong nel ruolo per l’appunto di La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding come il cadetto Nyota Uhura, Melissa Navia nel ruolo del tenente Erica Ortegas e Babs Olusanmokun come dottoressa M’Benga.

La serie debutterà il 5 maggio sugli schermi americani di Paramount+.

Siete curiosi di vedere in azione la discendente di Khan in Star Trek: Strange New Worlds? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book