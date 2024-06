Nel cast della serie Star Trek: Starfleet Academy ci sarà anche Paul Giamatti, recentemente nominato ai premi Oscar.

Nel progetto targato Paramount+ l’attore avrà la parte del villain al centro della trama, personaggio che avrà un legame sinistro con il passato di uno dei cadetti.

Tra gli interpreti ci sarà anche Holly Hunter, nel ruolo di un capitano dell’Accademia.

Gli showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau hanno dichiarato in un comunicato:

Alle volte sei abbastanza fortunato da scoprire che uno dei più grandiosi attori viventi è inoltre un immenso fan di Star Trek, e incontrare Paul è stato uno di quei momenti miracolosi per noi. L’entusiasmo con cui si è immerso in Starfleet Academy viene superato solo dalla gratitudine che proviamo nell’averlo nel nostro incredibile cast.

Le riprese inizieranno a Toronto in estate e per lo show è stato creato il set più grande mai realizzato per una serie della saga che comprende anche un anfiteatro, le classi degli studenti, la mensa, un percorso segnato da alberi e un enorme atrio.

Al centro della trama ci saranno le vite dei cadetti dell’Accademia, alle prese con problemi personali e i nemici che mettono in pericolo la pace e la prosperità.

