Volevamo fare un vero prequel – PREQUEL – della serie originale, ed è ambientato negli anni di Pike. Ma, nel mondo delle sceneggiature televisive, una stagione non corrisponde necessariamente a un anno. Durante lo show, c’è davvero… Non sono sicuro che demarcheremo davvero come procede il tempo tra le stagioni. Quindi, non lo so. Vedremo come finirà. Ma no, sarebbe uno show davvero diverso.

Il prossimo maggio,tornerà al comando dell’Enterprise, nel ruolo delnella stagione 1 diIn una recente intervista con Cinemablend , l’attore ha risposto ai recenti rumor che lo vorrebbero coinvolto solo nel primo ciclo di episodi dello show, già confermato per il ritorno su Paramount+, dopo la notizia che Paul Wesley avrà la parte di Kirk nelle prossime puntate.

Composta da dieci episodi, questa serie è ambientata decenni prima della serie originale, e segue Pike mentre guida la Enterprise nell’esplorazione di nuovi mondi entrando in contatto con nuove società e culture. Nel cast ritroviamo anche Rebecca Romijn ed Ethan Peck nei panni rispettivamente di Numero Uno e Spock, Celia Rose come il cadetto Uhura e Christina Chong come La’an Noonien-Singh (discendente di Khan).

Il debutto della serie (già rinnovata per una seconda stagione) è previsto per il 5 maggio in Nordamerica, Australia, America Latina e Nord Europa su Paramount+. La premiere è stata scritta e diretta da Akiva Goldsman e prodotta da lui assieme a Alex Kurtzman e Jenny Lumet. Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner.

