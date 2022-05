Nella serieci sarà un terzooltre Pike e Kirk:sarà infatti l’ammiraglio Robert April, alla guida dell’USS Enterprise prima di Pike.

Il personaggio era apparso in precedenza solo in una puntata di Star Trek: The Animated Series. April ha supervisionato la costruzione dell’Enterprise e poi ne è diventato il primo capitano.

In Discovery si è invece raccontato che April ha lasciato il comando a Pike, che lavorava sotto la sua guida ed è proprio l’ammiraglio a chiedere al personaggio affidato ad Anson Mount di tornare in azione e andare alla ricerca di Number One.

A interpretare Robert April è quindi l’attore canadese Adrian Holmes, interprete di zio Phil in Bel-Air.

Al centro della trama della nuova serie ambientata nell’universo di Star Trek ci saranno il Capitano Christopher Pike, parte affidata ad Anson Mount, Spock (Ethan Peck) e Number One (Rebecca Romijn/Una Chin-Riley) mentre esplorano nuovi mondi introno alla galassia. Nel cast ci sono anche Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose, Melissa Navia e Babs Olusanmokun.

Il progetto prodotto per Paramount+ ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione e nelle puntate inedite ci sarà anche l’arrivo dell’attore Paul Wesley, ex star di The Vampire Diaries, che avrà l’iconico ruolo del capitano Kirk.

Fonte: IGN