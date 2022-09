Nel cast di Star Trek: Strange New Worlds ci sarà anche l’attrice Carol Kane, ritratta nella prima foto ufficiale.

Il ruolo che le è stato affidato è quello di Pelia: un’ingegnera molto istruita e intelligente, che non sopporta gli sciocchi. Pelia risolve i problemi con calma e bruscamente, grazie ai suoi tanti anni di esperienza.

La serie dedicata alle avventure del capitano Christopher Pike è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner. La serie è creata da Goldsman, Kurtzman e Jenny Lumet.

La storia di Star Trek: Strange New Worlds è ambientata negli anni in cui il Capitano Christopher Pike era alla guida dell’USS Enterprise, prima dell’arrivo del Capitano Kirk, raccontando la scoperta di nuovi mondi in giro per la galassia. Anson Mount sarà il capitano Pike, Rebecca Romijn sarà Number One, Ethan Peck avà la parte di Spock.

Ecco una clip tratta dalla stagione 2:

Fonte: Deadline