Nichelle Nichols, nota per aver interpretato il tenente Uhura in Star Trek: The Original Series, è morta a 89 anni, e Zoe Saldana, che ha interpretato il personaggio nell’ultima trilogia cinematografica, ha pubblicato un tributo all’attrice.

Sono triste nello scoprire della morte di Nichelle Nichols. Abbiamo perso una vera star, un’artista unica che era sempre in anticipo sui tempi. È un’icona, un’attivista e, soprattutto, una donna straordinaria, che ha aperto una strada che ha mostrato a tanti come vedere le donne di colore sotto una luce diversa. La sua lotta per l’uguaglianza era incrollabile. L’incontro con Nichelle è stato davvero un momento molto speciale della mia vita. La sua energia era contagiosa ogni volta che era presente. Mi ha convinto a credere che tutto fosse realizzabile, se ci metti il ​​cuore. Voglio dire, ha ispirato Mae Jemison a seguire i suoi sogni di diventare un’astronauta ed è esattamente quello che ha fatto Mae.

Sapevo di dover riempire un grande vuoto quando sono stata scelta per interpretare Uhura, e Nichelle mi ha fatto sentire al sicuro, mi ha detto di interpretarla con tutta la fiducia del mondo. La mia speranza è che continuiamo a mantenere viva la sua memoria celebrando il suo straordinario corpus di opere e diffondendo il messaggio di pace e uguaglianza tra tutte le persone. Ha vissuto una vita lunga e di grande impatto e non solo ha prosperato, ma ha aiutato anche tanti altri a prosperare.

Maya Angelou una volta disse: “Le persone dimenticheranno quello che hai detto, le persone dimenticheranno quello che hai fatto, ma le persone non dimenticheranno mai come le hai fatte sentire”. Sono d’accordo con questa affermazione con l’eccezione di Nichelle Nichols. Sarà difficile dimenticare quello che ha detto e quello che ha fatto, e sicuramente sarà impossibile dimenticare come ci ha fatto sentire.

RIPOSA AL POTERE REGINA NICHEL

Nichols, nata a Robbins (Illinois) nel 1932, iniziò la sua carriera come cantante nella band di Duke Ellington e arrivò, nel 1966, a ottenere una delle prime parti principali mai assegnate a una donna nera in tv: quella dell’ufficiale alle comunicazioni Uhura in Star Trek. L’attrice rimase nel cast per le tre stagioni della serie tv, e partecipò a sei film della saga.

