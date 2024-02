Wil Wheaton è tornato a parlare della saga di Star Trek confermando che sarebbe “assolutamente” disposto a tornare in uno dei prossimi progetti della saga.

L’attore ha avuto il ruolo di Wesley Crusher, il figlio di Beverly Crusher (Gates McFaddem), uno dei pochi ragazzini che hanno fatto parte dell’equipaggio dell’USS Enterprise-D, avendo come mentore il capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart).

Wheaton, sul red carpet dei Saturn Awards, ha ora risposto a una domanda relativa al suo possibile ritorno nell’universo della saga stellare. L’attore ha spiegato:

Amo Star Trek, è una delle mie cose preferite al mondo. Sono stato un enorme fan per tutta la mia vita. Per me è così strano avere 51 anni. Ero il ragazzino in Star Trek: The Next Generation e ora sono uno degli storici membri del cast che intervista gli attuali membri del cast per parlare del franchise di cui facciamo tutti parte. Si tratta di un dono così meraviglioso.