Nel cast dici sarà anche l’attore, recentemente tra gli interpreti diLe prime notizie riguardanti il suo coinvolgimento nel progetto targato Disney+ sostengono che i produttori gli avrebbero affidato una parte da villain e dovrebbe interpretare un ammiraglio.

Stevenson, tuttavia, non sarà Thrawn, il cui debutto in versione live-action dovrebbe avvenire proprio in occasione della nuova serie con star Rosario Dawson.

Ray, inoltre, grazie allo show dedicato alle avventure di Ahsoka, ritornerà nell’universo stellare dopo aver dato voce a Gar Saxon nelle serie animate Star Wars Rebels e Clone Wars.

Recentemente Rosario Dawson è apparsa brevemente in una puntata di The Book of Boba Fett in cui era ritornato in scena anche Din Djarin, il protagonista di The Mandalorian interpretato da Pedro Pascal. Le serie realizzate per Disney+ sono infatti, per ora, tutte collegate tra loro.

Nel cast di Ahsoka ci saranno anche Mary Elizabeth Winstead, Ivanna Sakhno, Natasha Liu Bordizzo e Hayden Christensen che riprenderà il ruolo di Anakin Skywalker, come accaduto negli episodi di Obi-Wan Kenobi che debutteranno il 25 maggio sulla piattaforma di streaming.

Dave Filoni è coinvolto nella realizzazione della serie come sceneggiatore e produttore esecutivo in collaborazione con Jon Favreau.

Fonte: The Hollywood Reporter