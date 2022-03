dovrebbe debuttare quest’anno su Disney+ e nel cast ci sarà anche

In una recente intervista, l’attrice ha svelato che non sa come fa a mantenere il segreto sulla serie, e che si aspetta farà breccia nei cuori del fan;

Oh mio dio. Penso che abbiano assunto la persona sbagliata, perché è così difficile non dirvi tutto. È incredibile. Riesco già a sentire l’amore e l’interesse delle persone, e potrei sentire le persone che mi danno il benvenuto in entrambi gli universi. Non lo so, è davvero bello. Ho quasi avuto la pelle d’oca quando me l’hai chiesto. Ancora non riesco a crederci.

L’attrice sarà impegnata con Morbius, il nuovo film di Sony in uscita la prossima settimana, di cui potete scoprire di più a questo indirizzo.

Lo show è previsto per il 2022 in esclusiva su Disney+. Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

