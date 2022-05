Vanity Fair ha dedicato la sua nuova copertina alla saga di, riunendo sul set del servizio fotografico di Annie Leibovitz le star di

Nel lungo articolo vengono regalate delle interessanti anticipazioni, dettagli e curiosità.

Diego Luna, ad esempio, ha raccontato che era talmente paranoico all’idea di rivelare involontariamente spoiler sulla saga da parlare persino in codice mentre lo accompagnavano in macchina. L’attore riprenderà la parte del ribelle Cassian Andor che ha interpretato nel film Rogue One nel 2016. Lo sceneggiatore e regista Tony Gilroy lo aveva informato del progetto tre anni fa e Luna ha sottolineato:

Una cosa che ricordo, essendo parte del progetto fin dal primo giorno, è quanto poco puoi condividere. Ho dei figli, è doloroso per loro e per me.

La rivista conferma che dopo Obi-Wan Kenobi, in estate, arriverà sugli schermi Andor, mentre la stagione 3 di The Mandalorian sarà disponibile su Disney+ alla fine del 2022 o all’inizio del 2023. L’anno prossimo sarà quindi il turno di Ahsoka con star Rosario Dawson e, successivamente, verrà distribuita The Acolyte, che proporrà una storia ambientata un secolo prima l’epoca della famiglia Skywalker.

Diego Luna, parlando della serie su Andor, ha descritto il progetto come una storia su un rifugiato, mentre le persone cercano disperatamente di sfuggire all’Impero:

Sarà la storia di un migrante. Quella sensazione di dover trasferirsi alla base di questa storia, in modo davvero profondo e davvero forte. Ti definisce come persona e in molti modi, in base a ciò che sei disposto a fare.

Gilroy ha inoltre sottolineato che la prima stagione svelerà chi è il protagonista che nel film si è sacrificato per il bene della galassia. Negli episodi si mostrerà la futura spia mentre è contrario alla rivoluzione, cinico, perduto e in una situazione complicata. Il filmmaker ha aggiunto:

La sua casa adottiva diventerà la base dell’intera prima stagione e vedremo quel luogo diventare radicalizzato. Poi vedremo un altro pianeta che viene completamente fatto a pezzi in modo coloniale. L’Impero sta espandendosi rapidamente. Stanno spazzando via chiunque intralci il loro percorso.

Nella serie apparirà anche la leader ribelle Mon Motha, interpretata da Genevieve O’Reilly che è apparsa nella trilogia prequel, Rogue One e Il Ritorno dello Jedi con il volto di Caroline Blakiston. La storia del personaggio si svolgerà in parallelo rispetto a quella di Andor, che diventerà uno dei suoi agenti.

Fonte: Vanity Fair