Star Wars: Ethan Hawke vorrebbe un ruolo nella saga

Ethan Hawke vuole recitare nella saga di Star Wars e continuare così la sua collaborazione con la Disney dopo la serie Marvel Moon Knight.

L’attore non ha mai nascosto la sua passione per l’universo creato da George Lucas e nel 2014, ospite del talk show condotto da Conan O’Brien, aveva rivelato che stava cercando di entrare nel cast di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Nel 2018 aveva ribadito la sua disponibilità ammettendo che non aveva alcun problema a interpretare anche il ruolo di un villain o di uno wookie.

Intervistato da Screen Rant, Ethan ha ora dichiarato di non essere ancora riuscito a ottenere l’attenzione della Lucasfilm:

Mi sono proposto pubblicamente! E vedo tutte queste persone grandiose in questi progetti e avrei potuto interpretare quella parte. Avrei potuto interpretare uno degli altri ruoli… Immagino di non piacere a qualcuno. Ethan ha ribadito:

Penso che abbiano qualcosa in mente. Quello che mi fa stare meglio è che penso stiano pensando a qualcosa di realmente grandioso.

Hawke ha quindi espresso la sua speranza che i produttori lo stiano considerando per un ruolo importante e non per una parte secondaria:

Voglio qualcosa di realmente buono. Ma sto apprezzando la nuova serie Obi-Wan Kenobi.

Le opportunità per la star di Moon Knight potrebbero esserci: prossimamente arriveranno serie come Skeleton Crew, The Acolyte e un progetto su Lando Calrissian, mentre sul grande schermo dovrebbe esserci spazio per un film di Taika Waititi oltre a quello ideato da Patty Jenkins.

Che ne pensate? Vorreste vedere Ethan Hawke nella saga di Star Wars?

