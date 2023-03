Freddie Prinze Jr non tornerebbe come Kanan Jarrus in un eventuale debutto live action del personaggio di Star Wars: Rebels.

In una recente intervista con Comic Book, l’attore ha confermato che per lui il viaggio di Kanan è concluso, e non è interessato a tornare a dare la voce al personaggio o a interpretarlo:

La storia di Kanan – almeno per me – è finita, pensavo fosse finita magnificamente. La gente piangeva, ero molto felice per questo. Non lo dico in maniera idiota: il nostro obiettivo era farvi piangere. Non volevo nemmeno fare la piccola voce fuori campo nell’ultimo film di Star Wars (L’ascesa di Skywalker). Ho pensato che fosse forzato.

Per me, ogni volta che mi viene chiesto di fare Kanan, annacqua quello che è stato un finale bellissimo… È questo momento straordinario e potente. Quindi per me, quella storia è stata raccontata, ed è finita, non ho alcun interesse in una versione live action. E sarebbe strano interpretare un personaggio diverso in quell’universo, quindi non ho alcuna ambizione di tornare nell’universo di Star Wars.