Lucasfilm sta lavorando a una nuova misteriosa serie ambientata nell'universo di

La notizia era emersa su Production Weekly e Discussing Film aveva poi confermato l’indiscrezione aggiungendo che Jon Favreau era coinvolto come produttore. Secondo le prime notizie apparse online il regista Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) sarebbe coinvolto come regista.

Il sito Bespin Bullettin, nella giornata di ieri, ha aggiornato i fan della saga dichiarando che si sta lavorando a Culver City, in California, e stanno venendo preparate le scenografie in vista delle riprese che dovrebbero svolgersi a partire da giugno.

I ciak dovrebbero avvenire ai Manhattan Beach studios, dove sono già stati girati show come The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi.

Per ora, tuttavia, rimane da scoprire se il progetto è uno di quelli già annunciati o si tratta di qualcosa di totalmente nuovo. I titoli legati a Star Wars in fase di sviluppo già confermati comprendono Ashoka, The Acolyte, Rangers of the New Repulic, Land e A Droid Story.

I fan dovranno quindi attendere per scoprire qualche dettaglio, che potrebbe forse essere svelato durante lo Star Wars Day del 4 maggio, mentre continuano a susseguirsi notizie e anticipazioni su Obi-Wan Kenobi, in arrivo il 25 maggio su Disney+.

